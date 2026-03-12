Владимир Путин
12 марта, 14:48

У влиятельных людей часто бывают проблемы с грамотностью, выяснил WSJ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

The Wall Street Journal обнаружил, что у людей с высоким социальным статусом часто бывают проблемы с орфографией и пунктуацией. Это касается политиков, бизнесменов и других известных персон.

Анализ проводился на примере переписок финансиста Джеффри Эпштейна, записок основателя Block Джека Дорси, сообщений руководства Paramount Skydance и Sony Pictures. В письмах Эпштейна и его окружения встречались грубые ошибки: неправильные имена, опечатки, строчные буквы вместо заглавных и неверные пробелы. Дорси писал служебную записку почти полностью строчными буквами, а Эллисон допускал ошибки в имени партнёра по сделке.

Лингвисты объясняют это несколькими причинами. Игнорирование правил письма может показывать власть, быть проявлением дружелюбия или одновременно тем и другим. Сейчас, благодаря мессенджерам и интернету, важные люди пишут сами, без секретарей, что делает общение менее формальным. Профессор Джорджтаунского университета Дебора Таннен отмечает: такие ошибки могут сигнализировать «Я важен, а тебе не нужно беспокоиться» или «Мы дружелюбны и не соблюдаем формальности».

Милена Скрипальщикова
