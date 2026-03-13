Владимир Путин
13 марта, 03:44

Обломки беспилотника обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Юбилейном микрорайоне Краснодара на проезжей части найдены обломки беспилотника. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своём телеграм-канале.

«На проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет», — написал он.

ВСУ атакуют Адыгею — жители Майкопа сообщают о взрывах, сбито 10 БПЛА
Силы противовоздушной обороны также отражают атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Воздушные цели сбиты в окрестностях города. Губернатор напомнил, что публиковать кадры работы ПВО и пролётов беспилотников нельзя — это административное нарушение. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
