13 марта, 06:23

Беспилотники ВСУ атаковали Кировскую область, пострадавших нет

Кирово-Чепецк подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, пострадавших нет. Об этом в своём канале MAX сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«Сегодня утром была предпринята атака беспилотными летательными аппаратами на Кирово-Чепецк. Жертв и пострадавших в результате прилётов нет», — написал Соколов.

Глава региона уточнил, что на месте продолжают работать оперативные службы, а ситуация полностью контролируется. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие. В детских садах и школах безопасность обеспечена, все педагоги прошли специальные тренировки на случай атак. По словам Соколова, занятия для детей будут проходить по обычному расписанию.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска Ставропольского края. Воздушные цели были сбиты в окрестностях города. Власти предупредили жителей не приближаться к обломкам дронов.

