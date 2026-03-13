Поддельное молоко отправило на тот свет 13 человек

В результате употребления молока сомнительного качества в индийском округе Восточный Годавари погибли 13 человек, ещё 11 пострадавших доставлены в больницы с острой интоксикацией. Трагедия произошла в штате Андхра-Прадеш, подробности сообщает India Today.

Вспышка отравления была зафиксирована 22 февраля: пожилые жители округа начали массово поступать в клиники с симптомами тяжёлой почечной недостаточности. У пациентов наблюдались сильные боли в животе, рвота, а также анурия, что потребовало срочного подключения к аппаратам диализа. Медики констатируют, что состояние некоторых заболевших с самого начала оценивалось как критическое.

Спустя несколько дней число жертв достигло 13 человек. Ещё 11 пациентов по-прежнему остаются в стационарах, семеро из них проходят курс лечения в больницах Раджамахедраварама. Основной версией случившегося следствие называет фальсифицированную молочную продукцию — сейчас специалисты выясняют, какое именно вещество попало в организм людей вместе с напитком и кто может быть причастен к производству опасного суррогата.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах фудблогер Эмма Амит погибла, съев ядовитых «дьявольских крабов» для видео. Наутро после ужина у неё начались судороги, а в больницу её доставили без сознания. Яд не разрушился при варке. Спасти женщину не удалось.