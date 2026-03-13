Безлюдный и опасный. Что известно о дрейфующем судне «Арктик Метагаз» в Средиземном море
Оглавление
Где находится танкер
Что известно о судне и грузе
Инцидент 3–4 марта
Возможные последствия
Повреждённый взрывами газовоз «Арктик Метагаз» уже несколько дней дрейфует в Средиземном море без экипажа на борту. На судне остаются десятки тысяч тонн сжиженного газа и около 900 тонн топлива, что вызывает опасения экологической катастрофы у берегов Италии и Мальты. Что известно о танкере и инциденте, произошедшем в начале марта, — в кратком разборе от Life.ru.
Где находится танкер
- Российский газовоз «Арктик Метагаз» продолжает дрейфовать в Сицилийском проливе между Мальтой и итальянским островом Лампедуза.
- По данным итальянских СМИ, судно находится примерно в 26 морских милях к западу от острова Линоза и постепенно смещается на север.
- Танкер остается без экипажа и не реагирует на внешние сигналы.
- За ситуацией наблюдают корабли итальянского военно-морского флота, самолёт береговой охраны и специальные суда для ликвидации возможных разливов топлива.
- Власти Мальты рекомендовали всем проходящим судам держаться на расстоянии не менее пяти морских миль.
Что известно о судне и грузе
- «Арктик Метагаз» — газовоз длиной около 277 метров.
- На борту находятся около 900 тонн дизельного топлива.
- Основной груз — два резервуара со сжиженным природным газом, примерно по 60 тыс. тонн каждый.
- По оценкам СМИ, всего судно перевозило около 60–61 тыс. тонн СПГ.
- Экипаж в составе 30 человек был эвакуирован после происшествия, все моряки спасены.
Инцидент 3–4 марта
- В ночь с 3 на 4 марта на судне произошла серия взрывов в водах между Ливией и Мальтой.
- Минтранс России сообщал, что газовоз подвергся атаке безэкипажных катеров, запущенных с побережья Ливии.
- Москва возложила ответственность на Украину.
- В результате происшествия двое моряков получили ожоги.
- После повреждений экипаж был эвакуирован, а судно осталось дрейфовать в море.
Возможные последствия
- Эксперты предупреждают о риске серьёзной экологической катастрофы в случае утечки груза.
- Выход СПГ может привести к образованию криогенных облаков, пожарам и сильному загрязнению воды и воздуха.
- Правовой статус судна и его страховое покрытие остаются неясными.
- В МИД РФ назвали терактом нападение на «Арктик Метагаз» в Средиземном море.
