Безлюдный и опасный. Что известно о дрейфующем судне «Арктик Метагаз» в Средиземном море

Повреждённый взрывами газовоз «Арктик Метагаз» уже несколько дней дрейфует в Средиземном море без экипажа на борту. На судне остаются десятки тысяч тонн сжиженного газа и около 900 тонн топлива, что вызывает опасения экологической катастрофы у берегов Италии и Мальты. Что известно о танкере и инциденте, произошедшем в начале марта, — в кратком разборе от Life.ru.