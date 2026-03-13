Владимир Путин
Безлюдный и опасный. Что известно о дрейфующем судне «Арктик Метагаз» в Средиземном море

Где находится танкер
Что известно о судне и грузе
Инцидент 3–4 марта
Возможные последствия
Обложка © Rai.it / DALL-E

Повреждённый взрывами газовоз «Арктик Метагаз» уже несколько дней дрейфует в Средиземном море без экипажа на борту. На судне остаются десятки тысяч тонн сжиженного газа и около 900 тонн топлива, что вызывает опасения экологической катастрофы у берегов Италии и Мальты. Что известно о танкере и инциденте, произошедшем в начале марта, — в кратком разборе от Life.ru.

Где находится танкер

  • Российский газовоз «Арктик Метагаз» продолжает дрейфовать в Сицилийском проливе между Мальтой и итальянским островом Лампедуза.
  • По данным итальянских СМИ, судно находится примерно в 26 морских милях к западу от острова Линоза и постепенно смещается на север.
  • Танкер остается без экипажа и не реагирует на внешние сигналы.
  • За ситуацией наблюдают корабли итальянского военно-морского флота, самолёт береговой охраны и специальные суда для ликвидации возможных разливов топлива.
  • Власти Мальты рекомендовали всем проходящим судам держаться на расстоянии не менее пяти морских миль.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tg1_rai

Что известно о судне и грузе

  • «Арктик Метагаз» — газовоз длиной около 277 метров.
  • На борту находятся около 900 тонн дизельного топлива.
  • Основной груз — два резервуара со сжиженным природным газом, примерно по 60 тыс. тонн каждый.
  • По оценкам СМИ, всего судно перевозило около 60–61 тыс. тонн СПГ.
  • Экипаж в составе 30 человек был эвакуирован после происшествия, все моряки спасены.

Инцидент 3–4 марта

  • В ночь с 3 на 4 марта на судне произошла серия взрывов в водах между Ливией и Мальтой.
  • Минтранс России сообщал, что газовоз подвергся атаке безэкипажных катеров, запущенных с побережья Ливии.
  • Москва возложила ответственность на Украину.
  • В результате происшествия двое моряков получили ожоги.
  • После повреждений экипаж был эвакуирован, а судно осталось дрейфовать в море.

Возможные последствия

  • Эксперты предупреждают о риске серьёзной экологической катастрофы в случае утечки груза.
  • Выход СПГ может привести к образованию криогенных облаков, пожарам и сильному загрязнению воды и воздуха.
  • Правовой статус судна и его страховое покрытие остаются неясными.
  • В МИД РФ назвали терактом нападение на «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

