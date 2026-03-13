Магнитные бури 13, 14, 15 марта: Разлом на Солнце породит серию атак на Землю. Какой силы будут бури?

Спокойный период без магнитных бурь, похоже, остался позади. Учёные давно предупреждали, что на солнечном диске формируется необычная корональная дыра — вытянутая структура, похожая скорее на гигантский разлом, чем на привычные пятна или дуги. Именно она должна была начать воздействовать на Землю 14 марта, однако солнечный ветер пришёл раньше.

Первые признаки возмущений магнитосферы появились уже 13 марта, и это неудивительно. Солнце — крайне непредсказуемая звезда. Любой всплеск активности, изменение скорости солнечного ветра или небольшой выброс плазмы может резко изменить прогноз. Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, «в течение суток по прогнозу ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы».

Источник возмущений хорошо заметен на самом Солнце. По словам учёных, речь идёт о корональной «дыре довольно необычной формы — вытянутой от южного до северного полюса светила, больше похожей на гигантский разлом». Подобные структуры нередко становятся причиной длительных магнитных бурь.

Учёные предупреждают, что на Землю обрушится непрерывная атака магнитных бурь, которые начнутся с 13 марта 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Интересно, что эта же область уже появлялась на солнечном диске примерно месяц назад. Тогда, во время предыдущего оборота Солнца, она вызвала магнитные бури уровня G1–G2. Форма и размеры структуры почти не изменились, поэтому специалисты считают, что в этот раз Землю может ждать похожий сценарий.

Более того, модели допускают первые магнитные бури уже ближе к полуночи 13 марта, а если поток солнечного ветра усилится, не исключены даже интенсивные полярные сияния. Правда, как подчёркивают исследователи, пока скорость солнечного ветра остаётся умеренной, поэтому окончательные выводы можно будет сделать только после начала возмущений.

Прогноз магнитных бурь на 13, 14 и 15 марта 2026

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН: чего ждать13, 14 и 15 марта 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Судя по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, именно 13 марта может стать самым напряжённым днём ближайшего периода. Графики показывают, что к вечеру магнитосфера начинает заметно возбуждаться. Индекс геомагнитной активности Kp достигает значений около 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. Это именно тот момент, когда многие метеочувствительные люди начинают ощущать головные боли, слабость и скачки давления. Статистика вероятности подтверждает этот сценарий. На 13 марта учёные оценивают вероятность магнитной бури примерно в 56%, ещё 35% приходится на повышенную геомагнитную активность, и лишь около 9% — на полностью спокойную магнитосферу.

На 14 марта возмущения могут продолжиться. Несмотря на то что пик активности может пройти, магнитное поле Земли всё ещё будет находиться под воздействием солнечного ветра. Вероятность бурь остаётся примерно на том же уровне — около 56%, а шанс умеренной геомагнитной нестабильности составляет около 35%.

Насколько сильной будет магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов на 13, 14 и 15 марта 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

К 15 марта ситуация начинает постепенно стабилизироваться. Вероятность магнитной бури снижается примерно до 26%, однако полностью спокойной магнитосферу назвать пока нельзя. Около 40% приходится на состояние повышенной активности, а вероятность полностью спокойной обстановки оценивается примерно в 34%. Проще говоря, воскресенье может стать переходным днём, когда магнитосфера постепенно возвращается к нормальному состоянию.

Ближайшие дни могут оказаться непростыми для метеочувствительных людей. Солнце снова напоминает о своей активности, а корональная дыра, которая ещё недавно только формировалась на солнечном диске, уже начала влиять на Землю. Однако даже самые точные модели не могут предсказать космическую погоду со стопроцентной точностью. Поэтому учёные продолжают внимательно следить за ситуацией. А нам остаётся лишь наблюдать за космической погодой и надеяться, что выходные всё же пройдут спокойнее, чем обещают первые прогнозы. А ранее Life.ru рассказывал, какой календарь магнитных бурь в начале месяца нам предоставили учёные ИКИ РАН и сколько геоштормов ждать метеочувствительным.