Нехилый штраф выписали рэперу Pharaohу за пропаганду наркотиков

Рэпера Pharaoh (Глеб Голубин) оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду запрещённых веществ в треках. Нарушение связано с песнями «Дико, например», «10:13», «Для насилия» и «1 из Легенд», где артист не цензурировал рифмы о наркотиках. Об этом стало известно Mash.

Это первый случай применения закона, запрещающего пение о наркотиках с 1 марта. Глеб и его адвокат на заседание Никулинского районного суда не пришли — музыкант находится на гастролях. Отметим, что дело против Голубина заведено ещё до вступления закона в силу, хотя все нарушения им были исправлены.

Ранее в Москве на Pharaoh был составлен административный протокол. Его обвиняют в распространении информации о наркотиках через интернет. Исполнитель проходит по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за популяризацию наркотических веществ с использованием Сети.