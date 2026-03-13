Как меняются российские города: проекты для школьников, подростков и волонтёров

По всей стране появляются новые пространства для учёбы и досуга, творчества и развития. Школьники примеряют профессии в VR, подростки запускают свои проекты, а библиотеки становятся современными центрами развития для детей и взрослых. Так алюминиевая промышленность вносит вклад в повышение качества жизни в городах и достижение национальных целей.

Кузбасс: школьники выбирают профессию в виртуальной реальности

В Новокузнецке появился интерактивный центр «ПРОфессия: твой выбор в Кузбассе!». Это своего рода город рабочих профессий, где школьники могут познакомиться с ключевыми для региона отраслями — металлургией, горным делом и железнодорожным транспортом.







Формат центра напоминает игровой квест. Подростки перемещаются между тематическими зонами и с помощью очков виртуальной реальности оказываются, например, внутри производственного цеха. Так можно буквально «побывать» на современном заводе и увидеть, как создаётся металл.

Центр ориентирован на подростков от 10 до 17 лет и помогает им понять, какие профессии востребованы в регионе, и кем они могут стать в будущем.

В городе развивается и культурная среда. Здесь запустили инклюзивный проект «ПРОдвижение в культуру», который помогает людям с ограниченными возможностями здоровья посещать музеи и участвовать в творческих программах. Одна из экскурсий прошла по музею-заповеднику «Кузнецкая крепость», где гости с ослабленным зрением смогли буквально прикоснуться к экспонатам и узнать много нового в доступном им формате.

Красноярский край: пространство для подростковых проектов

В Ачинске появилось новое молодежное пространство «ЭРА: эксперименты, развитие, арт». Это место, куда подростки могут прийти после школы, чтобы заняться творчеством, поучаствовать в образовательных программах или запустить собственный проект.







В мастерских проходят занятия по разным направлениям — от искусства до технологических экспериментов. Здесь же можно собрать команду, организовать мероприятие или протестировать собственную идею.

Такие пространства постепенно становятся точками притяжения для подростков, которым важно не только общение, но и возможность попробовать себя в разных сферах.

Ленинградская область: «теплица» для молодежных инициатив

В Ломоносовском районе Ленинградской области появился проект «Теплица молодежных инициатив». Он работает сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, это площадка для профориентации и развития практических навыков. Во-вторых, пространство для общения поколений, где проходят встречи с наставниками и специалистами. Наконец, в «теплице» действует проектный офис, где подросткам помогают оформить и реализовать свои идеи.

Здесь школьники могут запустить фестиваль, создать подкаст или собрать команду для экологического проекта.

Свердловская область: инженерия для школьников

В Каменске-Уральском на базе филиала УрФУ появился инженерный кластер «ИнженериУм: от школы до производства». Его задача — заинтересовать школьников техническими специальностями.







Занятия проходят на современном оборудовании и включают робототехнику, программирование, 3D-моделирование, электронику и решение практических инженерных задач.

В проект уже вовлечены более тысячи учеников. Для младших классов разработана программа «Мир инженерии», для подростков — «Основы инженерии» и «Практическая инженерия». Старшеклассники участвуют в проектных практикумах, которые завершатся фестивалем инженерного творчества, где школьники представят собственные разработки.

Урал: библиотека, где книги оживают

В Краснотурьинске необычное пространство появилось в библиотеке №8. Здесь работает детская научная комната проекта «Новая эра: культурный старт».

Её центральный экспонат — интерактивный стенд «Путь алюминия». Он показывает сложный процесс рождения металла в форме наглядного и понятного шоу. Рядом — зал видеомэппинга, где страницы книг буквально оживают.

Так традиционная библиотека превращается в современную образовательную площадку, где соединяются технологии и культура.

Север и Сибирь: помощь животным и развитие детей

В Красноярске, сердце алюминиевой промышленности России, и Кандалакше Мурманской области, где, кстати, расположен самый северный в мире алюминиевый завод, появились проекты, которые одновременно решают социальные задачи и помогают детям развиваться.

В Красноярске придумали необычный формат: дети читают книги вслух собакам. Животные становятся благодарными слушателями, а для детей чтение превращается в игру и живое общение.

В Кандалакше на территории приюта для животных «Собачье сердце» появилось пространство для общения с собаками, мастер-классов и других мероприятий под названием «Приходите в гости к Дворянину!» — в честь одного из подопечных приюта.

Как появляются такие проекты

Сегодня у людей, которым небезразлична судьба родных городов, есть возможность воплощать полезные инициативы в жизнь. Конкурсы социальных проектов помогают местным жителям получить на это и финансирование, и поддержку экспертов. Один из них — грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа».

В 2026 году принять участие в новом сезоне конкурса можно до середины апреля в 12 городах России. Максимальный грант достигает 3 млн рублей, а общий фонд составляет 50 млн. рублей.

По словам представителей алюминиевой компании, конкурс направлен на системное развитие городов — от образовательных проектов до общественных пространств и волонтёрских инициатив.

Когда локальные идеи меняют города

Несмотря на разную географию — от Иркутской до Мурманской области — у этих проектов одна цель: сделать места, где живут люди, комфортнее и удобнее для жизни.

Молодёжные центры наполняются новыми идеями, школьные лаборатории собирают увлечённых детей, а приюты для животных находят волонтёров.