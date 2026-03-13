Владимир Путин
13 марта, 09:36

Россиянам разрешат проносить в самолёты более 100 миллилитров детского питания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pixel-Shot

Минтранс России планирует закрепить единое правило, разрешающее провозить в самолётах детское питание и материнское молоко в ёмкостях больше 100 миллилитров. Данное заявление сделали в пресс-службе ведомства, передаёт РИА «Новости».

Сейчас действует общее ограничение на провоз жидкостей: не более 100 миллилитров на ёмкость и не больше литра суммарно. Детское питание формально подпадает под это правило, хотя некоторые авиакомпании уже допускают исключения. В Минтрансе уточнили, что готовят корректировку приказа № 34. Это официально разрешит брать на борт необходимое на время полёта количество детского питания и материнского молока.

Документ проходит согласование с профильными ведомствами. В ведомстве добавили, что изменения планируют утвердить уже в этом году.

При этом ранее в аэропорту Иркутска у пассажирки с годовалым ребёнком изъяли все детские продукты во время досмотра. По словам матери, сотрудники заставили её вылить молоко из бутылки объёмом 330 миллилитров. На просьбу оставить хотя бы немного для кормления в шестичасовом перелёте последовал отказ со ссылкой на правила, ограничивающие объём тары.

