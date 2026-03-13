Эта фраза выдаёт ваш возраст с головой: Психолог назвала привычку, которая присуща только миллениалам

Привычка говорить «спасибо большое» чаще встречается у миллениалов, и это связано с их опытом взросления. Как отметила в беседе с Life.ru психолог Анастасия Лысакова, представители этого поколения успели застать живое общение во дворах и только позже столкнулись с цифровыми технологиями.

Миллениалы — это поколение, которое умело общаться очно, то есть мы и во дворах гуляли всё детство, и только потом где-то в средних классах у нас появились первые телефоны. И то они ещё были кнопочные, и эсэмэски были не всем доступны, они стоили денег. Только ближе к институту мы уже поняли, что такое более-менее нормальный интернет, смартфоны. И вот тогда началась наша цифровая реальность, уже в очень сознательном возрасте. Анастасия Лысакова Психолог

Миллениалы воспринимают устное приветствие и развёрнутую благодарность как признак воспитанности и развитой личности. Добавление слова «большое» к обычному «спасибо» они считают высшей степенью уважения и готовностью уделить время собеседнику. Для них такие формы общения — норма, заложенная с детства.

Тогда как для некоторых зумеров, вероятно, важнее отстоять личные границы. Поэтому для них не ответить на «здравствуйте» означает индивидуальность, бунтарство, а не демонстрирует недоразвитость. Однако, подчеркнула эксперт, лобные доли у человека формируются к 25–30 годам, и придёт понимание того, что хорошо, а что плохо.

«То есть социальный интеллект формируется чисто биологически не сразу, а уже к довольно зрелому возрасту. Зумеры привыкли к «спс» или вообще полному отсутствию благодарности, и для них это не про неуважение, а про тайм-менеджмент», — подытожила психолог.

Поводом для обсуждения этой темы стал пост девушки в социальной сети Х. Она возмутилась тому, что в лифте, вероятно, представитель более молодого поколения не ответил на приветствие. Подписчица задала риторический вопрос, с каких пор непроявление вежливости стало «отстаиванием своих заборов» (личных границ). Она назвала себя «типичным миллениалом» с привычкой говорить «спасибо большое» по любому поводу. По этой причине её удивляют «волчьи манеры» некоторых окружающих.

