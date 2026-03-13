Катар завершает программу бесплатного проживания туристов

Власти Катара прекращают действие программы бесплатного размещения туристов в отелях страны. Об этом сообщило российское посольство в Дохе. Последняя ночь проживания по этой программе — с 14 на 15 марта 2026 года.

Дипмиссия также уточнила, что ближайший прямой рейс из Дохи в Москву запланирован на 14 марта в 11:40 по московскому времени. Новых рейсов по этому маршруту в течение марта пока не ожидается.

Кроме того, выехать из Катара можно наземным путём через пограничный пункт «Абу Самра» на границе с Саудовской Аравией. Однако для пересечения границы российским гражданам потребуется действующая саудовская виза.

Напомним, что из-за конфликта на Ближнем Востоке в Катаре застряли около 300 россиян. Одна из туристок рассказала, что прилетела в Доху 26 февраля с 10-летней дочерью и пожилой матерью по путёвке от туроператора. Обратный рейс в Москву, запланированный на 6 марта, был отменён из-за закрытого неба.