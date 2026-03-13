Сон по 15 часов, свиные ножки и вино: 102-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия

Газета «Ханчжоу Жибао» сообщает о необычных методах поддержания здоровья 102-летней долгожительницы из Китая Цзинь Баолин. Проживая в деревне провинции Чжэцзян, она ежедневно уделяет сну 15 часов, а также регулярно употребляет свиные ножки и китайский алкоголь.

Несмотря на некоторые возрастные ограничения, такие как ухудшение слуха и потребность в помощи при ходьбе, Цзинь Баолин поражает своей энергичностью и крепким здоровьем. По данным издания, за последние полвека она лишь однажды была госпитализирована из-за простуды, потребовавшей внутривенного введения лекарств.

Ежедневный ритм жизни Цзинь Баолин начинается около 9 утра. После утреннего умывания она наслаждается солнечными лучами во дворе своего дома. Вечерний отход ко сну строго установлен на 19:00. Дополнительно, после обеда, бабушка позволяет себе дневной сон продолжительностью от одного до двух часов. По словам её сына, общее время, которое Цзинь Баолин проводит во сне, составляет внушительные 15 часов в сутки.

Однако, как подчёркивает издание, продолжительный сон – это лишь одна из составляющих её долголетия. Цзинь Баолин неукоснительно соблюдает режим питания. Её завтрак обычно состоит из мясной булочки, пельменей или вонтонов. На обед и ужин она предпочитает лапшу или рис.

«Она особенно любит мясо, в особенности блестящие (от жира) свиные ножки, которые съедает по две-три штуки за каждый приём пищи, потребляя до полукилограмма в день», — цитирует газета слова ее сына.

В дополнение к основным приёмам пищи Цзинь Баолин перекусывает небольшими булочками, пьёт воду, обогащённую коричневым сахаром и красными финиками, а также употребляет три апельсина и два яйца. При этом, стоит отметить, овощи в её рационе полностью отсутствуют.

В молодости Цзинь Баолин не отказывала себе в алкоголе, и эта привычка сохранилась. Ежедневно, без исключений, она выпивает до 250 миллилитров жёлтого вина, настоянного на финиках, лонгане, личи и красной восковнице.

Несмотря на преклонный возраст, бабушка демонстрирует завидную активность в быту. Она самостоятельно штопает носки, пришивает подошвы к обуви и обладает выдающимся мастерством в создании соломенных сандалий и шляп. Родные, как передаёт газета, отмечают её миролюбивый характер: Цзинь Баолин никогда не вступает в споры и, по возможности, старается забывать о проблемах.

Между тем учёные из Фуданьского университета выявили связь между рационом и вероятностью дожить до 100 лет у пожилых китайцев. Исследование показало, что умеренное потребление мяса особенно важно для людей с дефицитом массы тела.