С 1 апреля установятся сезонные цены на аренду жилья. Сколько будут стоить съёмные квартиры и дома Оглавление Что будет с ценами на аренду квартир с 1 апреля Как будет меняться стоимость аренды квартир в разных ценовых сегментах Как изменятся цены на аренду домов с 1 апреля На рынке аренды складывается интересная ситуация. Предложение растёт, обстановка в разных сегментах жилья заметно различается. Как изменятся цены на аренду квартир и домов с 1 апреля? 15 марта, 21:45 Эксперты сделали прогноз цен на аренду жилья с 1 апреля. Обложка © РИА Новости / Александр Сухов

Что будет с ценами на аренду квартир с 1 апреля

Сейчас рынок аренды демонстрирует стабильность. Предложения, доступные по цене и находящиеся в приемлемом состоянии, особенно в сегменте комфорт-класса, сдаются быстро без значительных колебаний цен. Иногда возможен базовый торг за счёт затоваренности или ввиду необходимости со стороны собственника срочно сдать квартиру. Также присутствует корректировка и в сторону повышения цены. Так видит ситуацию директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— С начала года предложение на московском рынке аренды жилья увеличилось на 20%, но если сравнивать февральские показатели объёма экспозиции, то мы увидим, что в этом году объектов на 45% меньше, чем было в это время в 2025 году, но на 15% больше, чем в 2024-м (когда весь год на рынке аренды был острый дефицит). По отношению к данным февраля 2023-го, 2022-го и 2021 года нынешние проигрывают 63%, 27% и 52% соответственно. То есть недостаток предложения сохраняется. При этом количество заявок от арендаторов примерно соответствует стандартам сезонности. В такой ситуации ждать скидок и снижения цен в объявлениях не приходится, — рассказала заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

Однако, по её словам, за счёт того, что экспозиция всё-таки увеличивается в этом году, на рынке стали появляться в том числе и низкобюджетные варианты. В марте самая дешёвая квартира в старой Москве (не учитывая Зеленоград) стоит 35 тыс. рублей в месяц, тогда как ещё в феврале нижняя ценовая планка была на уровне 40 тыс. рублей. В дальнейшем ожидается традиционное весеннее увеличение спроса со стороны арендаторов жилья в Москве, но какой-то ажиотаж вряд ли возможен. Предложение постепенно должно расширяться, однако говорить о его восстановлении и о возможности снижения цен пока рано: ликвидные варианты по рыночной стоимости очень востребованы и собственники не готовы уменьшать арендные ставки.

— Предложение пополняют инвестиционные квартиры, купленные в период дешёвой ипотеки, ставки по которой в 2022-м опускались практически до нуля. Сегодня эти дома достраиваются, квартиры выходят как на вторичный рынок, так и на рынок аренды. А те, кто покупал квартиры для себя и жил в арендованных, ожидая, когда дом будет достроен, теперь освобождают их, что также приводит к росту предложения. Как итог — цены снижаются, — отметила директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко.

По её оценкам, предложение весной 2026-го продолжит расширяться, но скидок ждать не нужно: ликвидные квартиры с адекватными ценниками пользуются высоким спросом, что позволяет их собственникам уверенно держать цену. Плюс рынок всё ещё сдерживает дорогая ипотека, которая делает покупку жилья неподъёмной для большинства. Потенциальные покупатели пока вынуждены арендовать квартиры, что также создаёт устойчивый навес спроса и поддерживает цены. Так что ликвидные объекты в развитых районах и с хорошей транспортной доступностью могут даже прирасти в цене на 2–5–7%, но всё будет зависеть от конкретной квартиры.

Как будет меняться стоимость аренды квартир в разных ценовых сегментах

Эконом держится, бизнес-класс немножко откатил вниз. То есть там, где, например, однокомнатные квартиры стоили 120 тыс. в месяц, сейчас их с удовольствием сдают за 90–100. Так мало желающих снять квартиру в доме бизнес-класса, что собственникам приходится снижать. Так охарактеризовала ситуацию на рынке руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

— В целом жильё эконом-класса, возможно, и подрастёт, даже в такой период затишья, как весна-лето. Что касается бизнеса, я думаю, что бизнес точно расти не должен. А вот с августа уже начнётся такое потепление рынка. Быстрее начнут забирать с рынка квартиры. Можно сказать, рынок органично подрастёт. И, конечно же, цены будут расти. Подтягиваться вверх они будут к концу года стабильно на инфляцию. Скорее всего, 8–10% до конца года они подрастут. Но перед этим немножечко просядут. Это мы говорим про бизнес и комфорт плюс, — пояснила Елена Мищенко.

Юлия Дымова отметила, что объекты экономкласса с особенностями (в плохом состоянии, с неудобной планировкой и т.д.) отличаются длительным сроком экспозиции и значительным снижением стоимости. Владельцы часто сталкиваются с отказами потенциальных арендаторов и вынуждены принимать решение, что делать с квартирами. Либо они переводят их в предложение о продаже, либо делают ремонт, приводя квартиру к стандарту, который сегодня пользуется спросом.

В сегменте бизнес- и премиум-класса определяющим фактором является популярность и известность жилого комплекса внутри определённого комьюнити и сформированного сообщества. Здесь даже не играет особой роли транспортная доступность, инфраструктура и прочее.

— Жилой комплекс определяет цену, и мы можем чётко понимать, какая стоимость будет в определённом ЖК за студию / однокомнатную квартиру либо евро-2 формат, двухкомнатную квартиру или больший формат. Высококачественные проекты, пользующиеся спросом, с сильным внутренним сообществом привлекают большое количество арендаторов, обеспечивая быструю реализацию. Сложности возникают преимущественно с теми объектами бизнес-класса, где проблемы связаны с действиями или бездействием управляющей компании, негативно влияющими на качество предоставляемых услуг. Если данные объекты не подпадают под сегодняшний стандарт приличной аренды, то арендодатели переходят в другие форматы, — отметила Юлия Дымова.

Как изменятся цены на аренду домов с 1 апреля

С 1 апреля в сегменте ИЖС рынок аренды, скорее всего, перейдёт от зимней паузы к постепенному росту ставок. Весна традиционно оживляет спрос на загородное жильё: часть арендаторов начинает искать дома для длительного проживания за городом, а часть — объекты на сезон. Дополнительным фактором становится дорогая ипотека: многие семьи откладывают покупку собственного дома и временно выбирают аренду, что усиливает интерес к индивидуальному жилью. Так охарактеризовал обстановку на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

В наибольшей степени, по его оценкам, рост может проявиться в сегменте качественных домов для круглогодичного проживания — с хорошей транспортной доступностью, современной инженерией и развитой инфраструктурой рядом. Сегодня арендаторы всё чаще смотрят не только на сам дом, но и на окружение: наличие благоустроенных общественных пространств, зон отдыха и сервисной инфраструктуры. Особенно востребованы посёлки, где есть собственный пляж или доступ к водоёму, детские клубы и игровые пространства, которые летом фактически выполняют функцию лагеря, а также кафе или небольшие рестораны на территории. В таких локациях формируется полноценная среда для жизни, где можно работать удалённо, отдыхать и проводить время с семьёй без необходимости ежедневно ездить в город.

Также важным фактором остаётся транспортная доступность — близость к крупным магистралям, удобные выезды на основные шоссе и возможность относительно быстро добраться до Москвы.

— В целом рынок ИЖС будет расти точечно, а не равномерно. Ликвидные дома в хороших локациях с готовой инфраструктурой могут показать умеренное повышение стоимости аренды уже с апреля, тогда как менее привлекательные объекты будут дольше находиться в экспозиции и часто сдаваться по прежним ставкам или с дисконтом. Таким образом, весной рынок постепенно сместится в сторону более качественного загородного жилья, где важна не только площадь и архитектура дома, но и полноценная среда проживания — инфраструктура, сервисы и удобная логистика до города, — считает Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева