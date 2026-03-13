«Испугались воевать»: в Иране заявили, что американцы сами подожгли авианосец USS Gerald R. Ford

В Иране выступили с неожиданным заявлением об инциденте на американском авианосце USS Gerald R. Ford. По версии Тегерана, пожар на корабле мог быть устроен самими военнослужащими США.

Как заявил представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», несколько американских моряков якобы намеренно подожгли авианосец из-за страха перед возможным участием в боевых действиях против Ирана. Его слова приводит иранское агентство Fars.

По утверждению представителя штаба, USS Gerald R. Ford прибыл из Средиземного моря в Индийский океан и Оманский залив для усиления американского присутствия на фоне конфликта. Однако часть экипажа, по его версии, опасалась боевых столкновений.

«Авианосец был намеренно подожжён несколькими американскими военнослужащими из-за страха экипажа перед возможными боевыми действиями», — заявил представитель иранского командования.

Ранее Пятый флот США сообщил, что на авианосце USS Gerald R. Ford произошёл пожар. По данным американских военных, возгорание было локализовано, пострадали два человека.

USS Gerald R. Ford считается крупнейшим и самым дорогим авианосцем в мире. Корабль находится в Красном море и участвует в операции США на фоне продолжающегося обострения вокруг Ирана.

Ранее СМИ также сообщали о технических проблемах на корабле: в конце февраля произошёл инцидент с прорывом канализации на нижних палубах.