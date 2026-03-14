Танкер США загорелся после удара у берегов ОАЭ

Танкер США подвергся удару и загорелся у города Шарджа в ОАЭ. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Видео © X / dana

По данным канала, удар пришёлся по судну, после чего на борту начался пожар. В публикации уточняется, что речь идёт о танкере США, находившемся в районе города Шарджа. Подробности происшествия и информация о возможных пострадавших пока не приводятся.

Ранее сообщалось об атаке на посольство Соединённых Штатов в иракской столице — городе Багдад. Подробности происшествия пока уточняются. Согласно информации, полученной от иракских служб безопасности, атака была нацелена на системы противовоздушной обороны. Эти системы находятся на территории дипломатической миссии США в столице Ирака.