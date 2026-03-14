Россиянам назвали популярные курорты с косяками опасных медуз

«Медузы встречаются в разных регионах мира и, как правило, появляются сезонно. Их можно наблюдать, например, у побережья Индии, в курортных зонах Египта, а также в Индонезии и у берегов Сицилии», — сообщила она РИА «Новости».

По словам Мильченко, в Индии косяки медуз активны с декабря по май, в Египте — с середины марта до начала мая. В Индонезии они встречаются чаще с июля по сентябрь, а у берегов Сицилии — когда вода сильно прогревается. Она отметила, что медузы также встречаются в Чёрном море. Туроператор напомнил, что при ожоге медузой необходимо принять антигистаминный препарат и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось о гигантской фантомной медузой у побережья Аргентины во время научной экспедиции. Существо было снято на глубине около 250 метров в водах между Буэнос-Айресом и Огненной Землёй. Представители этого вида могут достигать размеров автобуса, а щупальца — до 10 метров в длину.