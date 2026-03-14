14 марта, 06:53

«Мёртвый» слон внезапно очнулся и разорвал туристку при попытке сделать селфи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Todorovic

В Намибии женщина погибла при попытке сфотографироваться со слоном, которого местные ошибочно сочли мёртвым. Об этом сообщает Daily Star.

Трагедия произошла после того, как один из охотников ранил животное выстрелом в ногу. Собравшиеся вокруг люди решили, что слон не выживет. 46-летняя Клаудия Мваала подошла к нему, чтобы сделать селфи, коснулась головы и попросила сфотографировать её. В этот момент слон внезапно вскочил и набросился на женщину.

По словам очевидцев, полученные травмы оказались смертельными — внутренние органы были серьёзно повреждены, и она погибла на месте.

Дикий слон напал на российских туристов на Шри-Ланке
Ранее Life.ru рассказывал, как в Замбии рыбак погиб, пытаясь спастись от стада слонов через реку с крокодилами. Добравшись до водоёма, он запрыгнул в воду и сразу же превратился в добычу для местных хищников.

Владимир Озеров
  • Происшествия
