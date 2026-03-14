Дикий кабан ворвался в ТЦ и вызвал переполох

В берлинском ТЦ Allende-Center дикий кабан пробрался внутрь, разбив стекло, и устроил хаос, из-за чего посетителей эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инцидент произошёл утром 13 марта в районе Кёпеник. Кабан гулял между торговыми рядами магазина Tedi, опрокидывал полки и создавал опасность для людей. Посетителей попросили покинуть торговый центр, а здание оцепили и вызвали полицию совместно с сотрудниками Берлинского зоопарка.

Ветеринары пытались усыпить животное с помощью транквилизаторов и духовых ружей, но кабан постоянно перемещался, мешая этому. Для безопасного выхода зверя сотрудники соорудили коридор из европоддонов и щитов, по которому кабан покинул центр через два часа. После визита кабана в магазине остались разрушения и сильный запах. Сейчас персонал Tedi занимается уборкой, чтобы как можно быстрее открыть двери для посетителей.

Ранее в Гонконге дикий кабан устроил погром на станции метро и в жилом квартале, пострадали четыре человека, включая двух пожилых женщин. Зверь появился вечером в пятницу: сначала в вестибюле станции Wu Kai Sha, а затем на территории соседнего жилого комплекса.