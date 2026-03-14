Россиянин изнасиловал маленькую дочь своей сожительницы и её подругу

В Псковской области суд арестовал мужчину, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. По данным следствия, он надругался над дочкой своей сожительницы и её подругой. Обе потерпевшие — малолетние.

Опочецкий районный суд рассмотрел ходатайство следователя в закрытом режиме и отправил фигуранта под стражу на два месяца. Обвиняемый и его защитник просили домашний арест, но суд счёл, что на свободе он может давить на потерпевших или скрыться.

Расследование продолжается, дело на контроле СК. В случае доказательства вины мужчине грозит длительный срок.

