В Чебоксарах девочка провалилась в открытый колодец, спрятанный под снегом

В Чебоксарах восьмилетняя девочка провалилась в канализационный колодец, который оказался открытым и был скрыт под снегом. Прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Чебоксарах девочка провалилась в колодец из-за открытого люка. Фото © Telegram / Прокуратура Чувашии

«Другая девочка смогла позвать на помощь взрослых, которые и вытащили ребёнка. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ребёнок не заметил люк, скрытый под снежным покровом. Крышка от колодца находилась рядом. Прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия и проверяет, кто отвечает за содержание коммунального объекта.

Ранее похожий инцидент произошёл в Москве в районе Солнцево. На парковке возле жилого дома на улице Главмосстроя двое мальчиков 9 и 10 лет провалились в колодец, на которо тоже отсутствовал люк. Очевидцы вызвали скорую помощь, после чего медики достали детей из колодца.