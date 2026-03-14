В Северной столице представили программу «Года петербургской культуры»

Северная столица готовится к масштабному культурному сезону: на заседании Совета по культуре при губернаторе представили программу «Года петербургской культуры», который станет частью объявленного президентом «Года единства народов России». Встреча впервые прошла в новом Концертном зале Музыкального театра имени Шаляпина.

Главные события года — 120-летия Дмитрия Лихачёва и Дмитрия Шостаковича, а также 150-летие Союза театральных деятелей. В честь этого и в память о Кирилле Лаврове в Петербурге установят памятник народному артисту. Также отметят 95-летие Большого театра кукол и «Петербург-концерта», 90-летие «Балтийского дома» и 35-летие возвращения городу исторического названия.

На Фонтанке создадут уникальное музыкальное пространство для четырёх оркестров, театр «Драм.Площадка» переедет на Садовую, Музей искусства XX-XXI веков получит помещения на канале Грибоедова. Продолжается реставрация Петропавловской крепости и создание музея археологии, расширяется Музей обороны и блокады. На финансирование городской культуры в 2026 году выделено 34,7 млрд рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Эрмитаже завершили реставрацию уникального рельефного панно, созданного императрицей Марией Фёдоровной в конце XVIII века. Работа, долгое время находившаяся в фондах, представляет собой не просто акварельный пейзаж, а сложную диораму с использованием коры, мха и сухих растений, придающих изображению объём.