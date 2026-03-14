США нарастили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года

В первый месяц года США экспортировали в Россию обуви на 1,8 миллиона долларов. Это в три раза больше, чем в январе прошлого года (596,8 тысячи). И это максимальный показатель для января за последние 23 года (более ранней статистики нет). По итогам месяца Россия вошла в десятку крупнейших импортёров американской обуви с долей 1,9%. Лидируют в списке Вьетнам (24%) и Канада (23,8%).