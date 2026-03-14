США нарастили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года
Несмотря на геополитическую напряжённость, товарные потоки между Россией и США продолжают течь. В январе этого года зафиксирован всплеск поставок обуви из Америки. РИА «Новости» подсчитало данные американской статслужбы.
В первый месяц года США экспортировали в Россию обуви на 1,8 миллиона долларов. Это в три раза больше, чем в январе прошлого года (596,8 тысячи). И это максимальный показатель для января за последние 23 года (более ранней статистики нет). По итогам месяца Россия вошла в десятку крупнейших импортёров американской обуви с долей 1,9%. Лидируют в списке Вьетнам (24%) и Канада (23,8%).
Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн BMW дал указание своему китайскому филиалу категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию, чтобы не допустить попадания иномарок на российский рынок через параллельный импорт. Компания заявила, что будет считать такие поставки действиями «вне своей воли».
