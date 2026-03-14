«Непредсказуемый предсказатель» с Невского проспекта найден мёртвым

В Петербурге найден мёртвым известный уличный артист Леонид Иванов, прозванный «Непредсказуемым предсказателем» с Невского проспекта. Об этом 13 марта сообщил «Театр имени Которого Нельзя Называть» в своём Telegram-канале.

«Большой друг «Театра Которого» и «Хора Дурацкого», большой человек и легенда Невского проспекта и театральных фестивалей. Солнечный и добрый человечище. Ушёл из жизни», — говорится в сообщении.

Иванова можно было часто увидеть на Невском проспекте с волшебным чемоданом в руках. Впервые он вышел в этом образе в 2014 году, а концепция персонажа зародилась ещё во время гастролей с «Театром имени Которого» в 2011 году. Артист на ходулях и с чемоданом пытался «застопить» прохожих, приглашая их на спектакль.

Ранее знаменитый советский и российский иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Артист ушёл из жизни, а причина и место смерти пока не уточняются. Кончина Кио стала большой потерей для мировой цирковой сцены.