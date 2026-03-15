Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 08:52

Умар Кремлёв подарил машину Бозигиту Исламгерееву после победы в Сербии

Умар Назарович Кремлёв подарил автомобиль Бозигиту Исламгерееву после победы в Сербии. Коллаж © Life.ru

Умар Кремлёв вместе с Михаилом Мамиашвили и Федерацией спортивной борьбы России подарил 20-летнему Бозигиту Исламгерееву новый автомобиль после яркой победы на молодёжном чемпионате Европы в Сербии. Видео оказалось в распоряжении Life.ru.

Чемпион прославился эффектным приёмом «прыжок кобры» в схватке с французом Рахимом Магамадовым и вырвал золото на последних секундах. После турнира спортсмену сообщили, что домой он поедет уже не на самолёте, а на новой машине.

Поздравляя борца, Умар Кремлёв подчеркнул, что Исламгереев показывает молодёжи, как нужно идти к победе, любить страну и добиваться результата характером. По его словам, ФСБР и дальше будет поддерживать талантливых спортсменов и их тренеров.

Сам Бозигит поблагодарил за внимание и признался, что такой подарок и поддержка мотивируют его работать ещё больше и стремиться к новым победам.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Умар Кремлёв
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar