Токаев: Выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме по новой конституции рассказал, что очередные выборы главы государства пройдут в установленный срок — в 2029 году. Он также прокомментировал слухи о якобы растущей конкуренции во власти.

«Нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе», — подчеркнул президент.

Отдельно Токаев отметил, что возлагает большие надежды на новую должность вице-президента, которая, по его мнению, укрепит институты государственной власти.

Напомним, 31 января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект новой конституции Казахстана. Референдум по проекту проходит сегодня, 15 марта, его итоги опубликуют до 21 марта.