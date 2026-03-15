15 марта, 16:26

Коц назвал «шаромыжниками» советников Макрона, которым Ушаков отказал во встрече

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Российский военкор Александр Коц отреагировал на публикацию Financial Times о том, что помощник президента Юрий Ушаков грубо отказал во встрече приехавшим в Москву советникам президента Франции Эмманюэля Макрона. В своём Telegram-канале Коц выразил надежду на то, что это правда, и назвал французов «шаромыжниками», которых снова выставили на мороз.

Он напомнил народную легенду о происхождении этого слова. В 1812 году отступающие наполеоновские солдаты стучались в дома крестьян, прося тепла и еды: «Cher ami» (дорогой друг). На что получали жёсткий отказ.

«На что крестьяне отвечали, как якобы Ушаков: «На *** пошли, шаромыжники!» — иронично подытожил военкор.

Советник президента Франции Эмманюэль Бонн тайно посетил Москву, пишут СМИ
Советник президента Франции Эмманюэль Бонн тайно посетил Москву, пишут СМИ

К слову, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложил нескольким лидерам стран ЕС возобновить диалог с Россией, отметив, что, нравится это европейцам или нет, РФ никуда не денется и находится у них под боком. По его словам, важно структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами, при этом ЕС не должен быть наивным или оказывать давление на Украину.

Анастасия Никонорова
