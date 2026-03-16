14-летнему мальчику из Череповца вынесли приговор за письмо о «минировании» школы

В Череповце суд вынес приговор 14-летнему восьмикласснику, обвиняемому в ложном сообщении о минировании школы. Заседание проходило в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста подсудимого.

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. По данным суда, подросток переписывался с неизвестным человеком, который предложил ему отправить в школу сообщение о заложенном взрывном устройстве за денежное вознаграждение. Школьник скопировал полученный текст и отправил его на электронную почту учебного заведения. В письмах также содержались персональные данные и номер телефона другой ученицы.

После обнаружения сообщений сотрудники школы обратились в экстренные службы. Здание проверили полиция и спасатели, однако никаких опасных предметов обнаружено не было. Суд признал подростка виновным по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Учитывая возраст, раскаяние и другие смягчающие обстоятельства, ему назначили 40 часов обязательных работ. Телефон, с которого отправлялись сообщения, конфискован. Приговор пока не вступил в законную силу.

