Победители премии «Оскар» 2026: полный список, лучшие фильмы и актёры Оглавление Главный триумф: «Битва за битвой» взяла шесть «Оскаров» Актёрские награды: кто победил, а кто остался без статуэтки Исторические моменты «Оскара» 2026: первая женщина-оператор и новая категория Полный список победителей премии «Оскар» 2026 по категориям Запомнившиеся моменты церемонии Что смотреть из победителей: рекомендации кинокритиков

В Лос-Анджелесе отгремела 98-я церемония вручения «Оскара». Ночь с 15-го на 16 марта 2026 года подарила нам и новые рекорды, и неожиданные сенсации. Пока одни кусают локти (привет, Лео), другие увозят домой заветные позолоченные статуэтки. Кто же ушёл с красной дорожки с главным призом? Рассказываем про «Оскар» 2026 — победители по всем фронтам в нашем обзоре.

Главный триумф: «Битва за битвой» взяла шесть «Оскаров»

Главный герой вечера — Пол Томас Андерсон. Его картина «Битва за битвой» (One Battle After Another) не просто победила, она устроила показательную порку конкурентам. Фильм унёс с собой шесть статуэток, включая самую престижную — «Лучший фильм».

Сам Андерсон получил сразу две награды: за лучшую режиссуру и за лучший адаптированный сценарий. Компанию ему составили Шон Пенн (лучший актёр второго плана) и команда монтажёров.

Кстати, именно этот фильм открыл новую эру в истории премии — он стал первым обладателем «Оскара» за лучший кастинг, категорию, которую академия ввела только в этом году.

На втором месте по количеству наград расположились «Грешники» (Sinners) Райана Куглера — у них четыре статуэтки. Фильм, который номинировали сразу в 16 категориях, стал самым номинированным на этой церемонии.

Актёрские награды: кто победил, а кто остался без статуэтки

Битва за актёрские номинации была жаркой. В мужской категории сошлись тяжеловесы: Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо и Итан Хоук. Однако награда «Оскар» 2026 лучшему актёру уехала к другому парню.

Лучший актёр

Майкл Б. Джордан («Грешники») сделал невозможное: он сыграл сразу двух персонажей — братьев-близнецов Смока и Стэка. Он получил награду в номинации «Лучшая мужская роль». Для 39-летнего актёра это первая статуэтка в карьере.

Леонардо Ди Каприо, номинированный за «Битву за битвой», снова остался без награды.

Лучшая актриса

А вот тут всё было предсказуемо. Джесси Бакли («Хамнет») забрала статуэтку после мощного сезона наград и окончательно закрепила статус одной из самых сильных актрис своего поколения.

В драме о семье Уильяма Шекспира она сыграла Агнес — женщину, переживающую смерть сына Хамнета.

Второй план тоже не подкачал:

Шон Пенн («Битва за битвой») — получил третий «Оскар» в карьере. На церемонии актёр не присутствовал, и статуэтку приняли без него.

(«Битва за битвой») — получил в карьере. На церемонии актёр не присутствовал, и статуэтку приняли без него. Эми Мэдиган («Орудия» / Weapons) — неожиданная победа, которую многие критики назвали одним из сюрпризов вечера.

Исторические моменты «Оскара» 2026: первая женщина-оператор и новая категория

Этот «Оскар» запомнится не только именами победителей, но и тем, как сильно сдвинулись таблички с рекордами.

Первая женщина-оператор. Отем Дюральд Аркапоу вошла в историю как первая женщина, получившая «Оскар» за лучшую операторскую работу. Она снимала «Грешников», и её мрачный визуальный стиль с густыми тенями и атмосферой американского Юга покорил академиков.

Новая категория. Академия наконец-то признала заслуги кастинг-директоров. Первую статуэтку за лучший кастинг получила Кассандра Кулукундис за работу над фильмом «Битва за битвой».

Кей-поп на «Оскаре». Композиция Golden из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов» (KPop Demon Hunters) получила награду за лучшую оригинальную песню — редкий случай, когда глобальная поп-культура напрямую пересеклась с главной кинонаградой мира.

Полный список победителей премии «Оскар» 2026 по категориям

Чтобы вы не листали ленты новостей, мы собрали всех победителей в одном месте.

Основные категории

Лучший фильм: «Битва за битвой»

Лучшая режиссура: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Пол Томас Андерсон («Битва за битвой») Лучший актёр: Майкл Б. Джордан («Грешники»)

Лучшая актриса: Джесси Бакли («Хамнет»)

Джесси Бакли («Хамнет») Лучший актёр второго плана: Шон Пенн («Битва за битвой»)

Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган («Орудия»)

Эми Мэдиган («Орудия») Лучший оригинальный сценарий: «Грешники» (Райан Куглер)

Лучший адаптированный сценарий: «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)

«Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон) Лучший международный фильм: «Сентиментальная ценность» (Норвегия)

Технические и прочие номинации

Лучший анимационный фильм: «Кейпоп-охотницы на демонов»

Лучший документальный фильм: «Мистер Никто против Путина»

«Мистер Никто против Путина» Лучшая операторская работа: Отем Дюральд Аркапоу («Грешники»)

Лучшая операторская работа: Отем Дюральд Аркапоу («Грешники»)

Кассандра Кулукундис («Битва за битвой») Лучшая работа художника-постановщика: «Франкенштейн»

Лучший дизайн костюмов: «Франкенштейн»

Лучший грим и причёски: «Франкенштейн»

Лучшие визуальные эффекты: «Аватар: Огонь и пепел»

Лучший звук: F1

Лучшая оригинальная песня: Golden

Лучший оригинальный саундтрек: Людвиг Йоранссон («Грешники»)

Лучший монтаж: «Битва за битвой»

Короткий метр

Лучший игровой короткометражный фильм: ничья — «Певцы» и «Два человека, которые обмениваются слюной»

Лучший анимационный короткометражный фильм: «Девушка, которая плакала жемчугом»

«Девушка, которая плакала жемчугом» Лучший документальный короткометражный фильм: «Все пустые комнаты»

Запомнившиеся моменты церемонии

Конан О'Брайен во второй раз подряд вышел на сцену «Оскара» — и сразу зажёг. Монолог получился злым, смешным и очень точным. Про искусственный интеллект, например, сказал отлично: мол, в Голливуде теперь нейросети могут всё, кроме одного — написать внятную концовку. Досталось и Лео с Шаламе — комик прошёлся по ним так, что зал просто лежал. Короче, шутки разлетелись по тиктоку быстрее, чем вручили первую статуэтку.

Но главный вирусный момент случился, когда О'Брайен переоделся в тётушку Глэдис из фильма «Орудия». Для тех, кто не в курсе: это та самая роль, за которую Эми Мэдиган позже получила «Оскар». Конан вышел в платье, накрашенный, говорил с той самой интонацией — зал стонал. А когда Мэдиган поднималась на сцену за статуэткой, ведущий снова вставил свои пять копеек, — и аплодисменты стали ещё громче.

Дальше — больше. Создатели «Кейпоп-охотниц на демонов» устроили на сцене такое, что консерваторы из академии, наверное, хватались за сердце. Их номер с песней Golden выглядел как полноценный клип: танцы, неон, дизайнерские костюмы, хореография. Обычно «Оскар» критикуют — мол, скучно, всё по нотам. Но тут энергия просто пробивала экран.

Майкл Б. Джордан, получая свой первый «Оскар», едва сдерживал эмоции. Он вышел, поблагодарил Райана Куглера и честно признался: играть братьев-близнецов в «Грешниках» было самым сложным в жизни. Сказал фразу про то, что одна роль может изменить судьбу актёра — и тут уже зал встал. Без дураков, момент сильный.

Ну и куда без красной дорожки. Народу было — тьма. Кто-то пришёл в классических прикидах, кто-то решил выгулять дизайнерские эксперименты. Фотографы щёлкали затворами так, что гул стоял, а соцсети заполнились обсуждениями образов ещё до того, как объявили первого победителя.

В итоге церемония получилась живой, без скандалов, но с кучей моментов, которые теперь точно зависнут в мемах до следующего года.

Что смотреть из победителей: рекомендации кинокритиков

Так что же стоит посмотреть в первую очередь? Вот шорт-лист того, что действительно стоит вашего времени.

«Битва за битвой» — обязательно. Шесть «Оскаров» не дают просто так. Пол Томас Андерсон снял мощную драму с Шоном Пенном и Леонардо Ди Каприо. «Грешники» — атмосферный хоррор Райана Куглера, где Майкл Б. Джордан играет сразу двух братьев-близнецов. «Хамнет» — эмоциональная историческая драма с Джесси Бакли. «Кейпоп-охотницы на демонов» — редкий случай, когда анимация и поп-культура берут «Оскар». «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — настоящий визуальный пир.

Итак, «Оскар» 2026: победители определены, статуэтки разобраны, слёзы утёрты. Главный триумфатор вечера — Пол Томас Андерсон, главный герой среди актёров — Майкл Б. Джордан, а один из главных исторических рекордов принадлежит оператору Отем Дюральд Аркапоу.

Следующая остановка — 99-я церемония «Оскара». Посмотрим, кто сможет побить рекорды этого года.

