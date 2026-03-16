Житель Приморья получил 14 лет колонии за донаты ФБК* и ВСУ

Приморский краевой суд вынес приговор местному жителю по делу о финансировании экстремистской деятельности и госизмене. Следствие установило, что он делал денежные переводы в адрес Вооружённым силам Украины и ФБК*, сообщила пресс-служба суда.

«Подсудимому инкриминировалось осуществление финансирования экстремистской организации НО «ФБК»*, а также осуществление финансирования ВСУ путём осуществления ряда денежных переводов на общую сумму более 13 000 рублей», — сказано в материалах суда.

Фигурант признан виновным и приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф 150 тысяч рублей, а после освобождения его ждёт ещё 1 год и 4 месяца ограничения свободы. Сумма переведённых средств будет конфискована.

Ранее в Москве задержали и арестовали бывшего фотографа футбольного клуба «Динамо» Глеба С. по обвинению в финансировании экстремистской организации. Следствие считает, что он переводил деньги ФБК* и фигурировал в списках «сторонников». Ему грозит уголовное дело по статье о финансировании экстремизма.

