Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 14:46

Nebius подписала контракт с Meta* на $27 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Нидерландская компания Nebius и американская Meta* заключили соглашение о совместных инвестициях в инфраструктуру для искусственного интеллекта на сумму $27 млрд на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Nebius.

Согласно условиям договора, в начале 2027 года Nebius предоставит выделенные мощности стоимостью около $12 млрд для работы ИИ. А Meta* обязалась приобрести дополнительные ресурсы на $15 млрд. В пресс-релизе подчёркивается, что соглашение укрепляет сотрудничество компаний и создаёт долгосрочную платформу для развития технологий.

Песков объяснил ограничение WhatsApp нежеланием Meta* соблюдать законы России

Гораздо более грозным искусственный интеллект выглядит при внедрении в систему вооружённых сил. Ранее Life.ru рассказывал, что ИИ в российской армии будет моделировать ход сражения в режиме реального времени, позволяя командирам принимать решения по ходу.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Владимир Озеров
