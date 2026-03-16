Nebius подписала контракт с Meta* на $27 млрд

Нидерландская компания Nebius и американская Meta* заключили соглашение о совместных инвестициях в инфраструктуру для искусственного интеллекта на сумму $27 млрд на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Nebius.

Согласно условиям договора, в начале 2027 года Nebius предоставит выделенные мощности стоимостью около $12 млрд для работы ИИ. А Meta* обязалась приобрести дополнительные ресурсы на $15 млрд. В пресс-релизе подчёркивается, что соглашение укрепляет сотрудничество компаний и создаёт долгосрочную платформу для развития технологий.

Гораздо более грозным искусственный интеллект выглядит при внедрении в систему вооружённых сил. Ранее Life.ru рассказывал, что ИИ в российской армии будет моделировать ход сражения в режиме реального времени, позволяя командирам принимать решения по ходу.

