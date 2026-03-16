В Подмосковье 4-летний мальчик проткнул себе лицо вилкой, когда бежал к обеду

В Московской области четырёхлетний мальчик случайно проткнул себе лицо вилкой, после чего его срочно доставили в детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Малышу повезло, что лицевой нерв и слюнная железа оказались не задеты. Историю спасения ребёнка рассказали в областном Минздраве.

«Желая поскорее сесть за стол, 4-летний ребёнок побежал на кухню с вилкой в руке, споткнулся и неудачно упал: зубцы вилки пробили кожу и глубоко вошли в околоушно-жевательную область лица», — сказано в тексте.

Хирурги аккуратно извлекли вилку и зашили повреждённые ткани лица. По словам медиков, швы постепенно заживут, а от шрамов не останется никаких следов.

Ранее Life.ru писал, что хирурги Детской городской больницы №1 в Петербурге провели более 140 операций по устранению аномалии Эбштейна — редкого врождённого порока сердца. Врачам приходится заново «пересобирать» орган, делая операции на открытом сердце. Это самый высокий показатель в России.