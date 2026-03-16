Посол Алжира в РФ пострадал в ДТП в Москве

Посол Алжира в России Туфик Джуама, по данным Baza, пострадал в ДТП в центре Москвы.

Как утверждает канал, служебный автомобиль Genesis, в котором находился дипломат, врезался в фонарный столб. Авария произошла в центре столицы.

По информации Baza, у посла разбит нос, у него шла кровь. Других данных о характере травм пока не приводится.

Также сообщается, что серьёзные повреждения получил и сам автомобиль дипмиссии. Насколько сильно пострадала машина, официально не уточнялось.

Туфик Джуама является диппредставителем североафриканского государства в Москве с 4 июля 2025 года. Само здание посольства расположено в Крапивенском переулке.