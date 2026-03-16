Судебные приставы арестовали 32 млрд рублей «Южуралзолота»

На счета одной из крупнейших золотодобывающих компаний страны — «Южуралзолото» (ЮГК) — наложили арест. Речь идёт о 32,1 миллиарда рублей, которые оказались заблокированы по решению судебных приставов. Информация об этом появилась на официальном сервере раскрытия данных.

Основанием стало исполнительное производство, запущенное после вердикта, вынесенного 27 февраля. Теперь компания обязана в трёхдневный срок перевести нераспределённую прибыль за 2025 год и более ранние периоды на специальный счёт Мосгорсуда. Сумма к перечислению — не менее 33,29 миллиарда рублей.

