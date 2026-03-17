Упал, выругался, заплатил: Во сколько обойдётся мат в общественном месте

Использование мата в общественных местах может обернуться штрафом или арестом. Об этом в разговоре с РИА «Новости» напомнил юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров.

«Нецензурная брань на улице влечёт за собой административную ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство». За такими действиями последует административный штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если же сквернословие будет сопряжено с неповиновением законному требованию представителя власти, за этим последует штраф до 2,5 тысяч рублей или также арест до 15 суток», — сказал он.

Отдельная ответственность предусмотрена за оскорбления, направленные на конкретного гражданина. В этой ситуации сумма взыскания может достигать 5 тысяч рублей. Более серьёзные санкции применяются к должностным и юридическим лицам. За унижение чести и достоинства им грозят значительно более крупные штрафы — до 50 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее в России призвали уделить больше внимания борьбе с нецензурной лексикой, в том числе в интернете. Блогосфера фактически стала общественным пространством, поэтому требования к речи там должны быть такими же строгими.