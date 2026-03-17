Певица Ирина Дубцова раскрыла секрет стремительного похудения

Ирина Дубцова появилась на церемонии вручения «Золотого граммофона» в Петербурге в эффектном брючном костюме с корсетом. Наряд подчеркнул заметно постройневшую фигуру певицы, что не ускользнуло от внимания поклонников и журналистов.

В последние месяцы фанаты активно обсуждают перемены во внешности артистки в соцсетях. Сама Дубцова уверяет: никаких радикальных методов не применяла. Секрет кроется в визите к грамотному специалисту.

«У меня прекрасный эндокринолог, который вылечила мою щитовидку», — поделилась исполнительница с «КП-Петербург». По словам звезды, именно проблемы со здоровьем долгие годы могли быть причиной лишнего веса. После нормализации работы щитовидной железы всё пришло в норму.

Певица также призналась, что пересмотрела образ жизни: перешла на правильное питание и практически отказалась от алкоголя. А главной формулой идеальной фигуры назвала любовь, гормоны и большой теннис. Дубцова положительно относится и к инъекционным методикам похудения, но подчёркивает: любые вмешательства должны проходить под контролем врачей и после сдачи анализов. Сама она когда-то пробовала колоть уколы, но окончательно проблему решило лечение у эндокринолога.

Поклонники связывают преображение и с личной жизнью — в прессе писали о романе певицы с бизнесменом Иваном Петренко. С тех пор артистка регулярно делится фото с тренировок и активного отдыха, а в ресторанах выбирает лёгкие блюда: рыбу, овощи и морепродукты.

А ранее Ирина Дубцова пожаловалась на боли после уколов. По словам певицы, у неё болит рука, спина и место уколов. Кроме того, артистка выразила раздражение из-за разницы в рекомендациях лечащих врачей.