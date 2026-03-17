Президентская инициатива по ИИ: как крупные компании переводят её в реальные проекты по всей стране

Когда президент говорит о технологическом суверенитете и о том, что искусственный интеллект должен работать на повышение производительности и качества жизни, это звучит как задача не только для государства, но и для бизнеса. На пленарном заседании AI Journey-2025 Владимир Путин сформулировал смысл предельно ясно: «Тот, кто уже владеет, применяет такие продукты, получает серьёзные преимущества в эффективности и производительности труда. Очевидно, что технологии генеративного искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими».

Чтобы слова не оставались лозунгами, инициативу приходится “приземлять” — переводить в понятные действия: в модернизацию процессов, новые стандарты безопасности и, главное, в подготовку кадров. Именно здесь крупные компании могут дать максимально быстрый эффект: они видят реальные производственные задачи, понимают, какие компетенции нужны завтра, и способны вкладываться в системное обучение там, где оно действительно востребовано.

Показательный пример — группа Эн+ вместе с РУСАЛом запустили образовательный проект «ИИ-Старт» для системы среднего профессионального образования. Сегодня программа рассчитана на две тысячи участников и охватывает 32 колледжа и техникума в девяти регионах страны. Цель практичная: познакомить студентов с ИИ-инструментами не “в теории”, а через сценарии, которые уже применяются на предприятиях — от анализа данных до поддержки инженерных решений.

Обучение выстроено в два этапа. Первый — интенсив «ИИ-навигатор», который стартует сразу после открытия программы 17 марта: эксперты показывают, где ИИ действительно помогает и как корректно выбирать инструменты под задачу. Второй модуль, «Универсальный», пройдёт онлайн в апреле–мае 2026 года и даст системную базу — от принципов работы алгоритмов до этических норм и практического применения.

Важно, что такой подход не сводится к модной “цифровизации ради цифровизации”. На производстве ИИ всё чаще становится реально действующим инструментом для предупреждения рисков: например, системы интеллектуальной диагностики позволяют в режиме онлайн отслеживать состояние оборудования и не ждать аварий, а прогнозировать сбои и предотвращать поломки. Когда студент понимает, как это работает в реальности, у него появляется мотивация учиться и ощущение, что знания конвертируются в профессию.

Инициатива государства в этом смысле — рамка и ориентир, но масштаб рождается в партнёрстве. В связке с федеральной программой «Профессионалитет» энергетики и алюминщики планируют до конца 2030 года подготовить около 6,5 тысячи квалифицированных рабочих и специалистов на базе более чем трёх десятков колледжей и техникумов. Инвестиции Эн+ и РУСАЛа в металлургические, энергетические и ИТ-кластеры превышают 400 млн рублей. Для студентов это означает обновлённые мастерские и лаборатории с современным оборудованием, практику на предприятиях, наставников из действующих сотрудников и понятную траекторию к трудоустройству.

В итоге президентская установка на развитие ИИ превращается из «большой стратегии» в конкретный результат: у промышленности появляются люди, которые не боятся технологий, умеют применять их ответственно и готовы повышать эффективность там, где это действительно важно — в энергетике, металлургии, цифровой инфраструктуре и других базовых отраслях экономики.