Кремлю неизвестно о каких-либо контактах РФ с руководством Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг популярного мессенджера Telegram. Представитель Кремля заявил, что у власти нет информации о каких-либо переговорах с создателями платформы.

На текущий момент контакты с администрацией ресурса не установлены. В ходе общения с журналистами спикер подчеркнул, что ему нечего добавить к позиции профильных ведомств.

Ранее свои оценки деятельности площадки уже озвучили представители Роскомнадзора и Минцифры. Их публичные высказывания стали основой для текущей дискуссии в информационном поле. Сам Песков воздержался от дальнейших оценок, отметив, что «комментировать тоже нечего».

Напомним, замедление мессенджера связно с тем, что Telegram не выполняет российское законодательство (включая требования по защите данных, борьбе с мошенничеством и терроризмом). В Кремле сожалеют об этом, но подчёркивают: «Закон нужно выполнять». Для нормальной работы мессенджера нужны соблюдение законов РФ, постоянный контакт с регулятором (Роскомнадзором) и решение накопившихся претензий. Отметим, что Telegram уже блокировался в России — в апреле 2018 года из-за отказа передать ключи дешифровки ФСБ. В июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требований по блокировке, сославшись на готовность сервиса сотрудничать.