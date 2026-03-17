На мусоросортировочном заводе в Нижнем Тагиле нашли человеческую ногу
На сортировке мусора в Нижнем Тагиле обнаружена человеческая нога.
На мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле обнаружена человеческая нога. Сортировка была временно остановлена, а правоохранители приступили к экспертизе и следственным действиям. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.
«В ночную смену 12 марта 2026 года сотрудники мусоросортировочного комплекса при сортировке отходов на конвейерной ленте обнаружили нижнюю конечность человека (ногу). Она находилась в упаковке из одноразовых пелёнок, медицинского пакета и чёрного мусорного пакета. Других фрагментов тела обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Руководство комплекса вызвало полицию для проведения экспертизы и следственных мероприятий. Сортировочный цех временно прекратил работу. Комплекс работает по лицензии на обработку твёрдых коммунальных отходов. Биологические материалы — человеческие останки и животные — не относятся к категории ТКО, их попадание в поток отходов считается нарушением правил обращения с отходами.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.