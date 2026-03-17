Лавина заживо похоронила россиянина в Армении

Спасатели в Армении обнаружили тело 37-летнего гражданина России, попавшего под лавину в Арагацотнской области. Трагедия произошла утром 16 марта близ села Египатруш, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сигнал о происшествии поступил от местного жителя, который сообщил, что мужчина поднялся на гору и перестал выходить на связь. По предварительным данным, он мог оказаться под снежной массой. На место оперативно выехали спасательные отряды.

В результате поисковых работ тело погибшего было извлечено из-под лавины. По информации портала shamshyan.com, специализирующегося на криминальной хронике, погибший работал на расположенном неподалёку горнолыжном курорте. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в посёлке Архыз Карачаево-Черкесии сошедшая лавина повредила пять строений и два автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.