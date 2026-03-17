Петербуржец отсудил более 70 тыс. руб. у «колдуна вуду» за несостоявшуюся магию

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел необычное дело: клиент обратился с иском к магу Валентину, которому перевёл 51 тысячу рублей за «решение жизненных проблем». Однако, как утверждает истец, никакого волшебства не произошло. Весь спиритический сеанс свёлся к переписке в мессенджере и примитивным медитативным практикам.

Письменного договора стороны не заключали, а объём и содержание оказанных услуг никто подтвердить не смог. В результате суд признал договор незаключённым, а полученную сумму — неосновательным обогащением. С «колдуна» взыскали 51 тысячу рублей основного долга, добавив к этому почти 19 тысяч рублей процентов и госпошлину в 2 268 рублей. Правда, в компенсации морального вреда истцу было отказано, сообщила руководитель Объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Сам «маг», судя по его соцсетям, чувствует себя прекрасно: регулярно путешествует по Европе и Азии, владеет собственным сайтом, где активно ищет учеников и всех желающих приобщиться к тайнам «боевой магии». На своих страницах он уверяет, что знает секреты, недоступные обычным людям.

Ранее православный священник Владислав Береговой заявил, что обращение к экстрасенсам, гадалкам и магам несёт колоссальные риски. По его словам, человек, получивший быстрый результат через оккультные услуги, неизбежно расплачивается за это — здоровьем, благополучием близких и собственной душой.