Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 02:02

Не менее пяти взрывов прогремело над Новороссийском, ПВО уничтожает дроны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Не менее пяти взрывов прогремело над Новороссийском. Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Краснодарский край, ПВО отражает воздушную атаку украинских БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что атака началась около 03:30 ночи и продолжается до сих пор. В небе слышны звуки моторов БПЛА, а также видны вспышки от взрывов над Чёрным морем. По словам очевидцев, сбиты уже минимум три воздушные цели. В городе воет сирена воздушной опасности. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Около 10 взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево, работают расчёты ПВО
Около 10 взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево, работают расчёты ПВО

Один человек погиб при ударе беспилотников Вооружённых сил Украины в Краснодаре. Повреждения получили три дома. В одной из квартир вспыхнул пожар — его оперативно потушили. Ещё один беспилотник врезался в стену здания и упал без возгорания. Фрагменты третьего БПЛА обнаружили на балконе.

