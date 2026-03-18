БПЛА рухнул рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре

БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре. Об этом пишет SHOT.







Очевидцы сообщают о сильном взрыве и дыме. Информации о разрушениях пока нет. На месте работают экстренные службы.

В городе началась третья волна атаки дронов — местные жители сообщают о трёх взрывах в разных частях Краснодара.

Ранее обломки беспилотников повредили медцентр и линии электропередачи в Краснодаре. Идёт ликвидация возникшего пожара. В Юбилейном микрорайоне частично отключено электроснабжение. Фрагменты беспилотников упали ещё по нескольким адресам. Они оказались во дворах многоквартирного и частного домов, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировали. Также обломки обнаружили во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В одном из соседних многоэтажных домов пострадало остекление.