Алиев и Мерц обсудили влияние ближневосточного конфликта на Южный Кавказ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе переговоров обсудили потенциальные последствия военного конфликта между Ираном и США для стран Южного Кавказа. Стороны обменялись мнениями о том, как эскалация на Ближнем Востоке может отразиться на ситуации в постсоветском Закавказье, сообщает агентство Azertag.

«В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на Ближнем Востоке...» — сказано в тексте.

Помимо геополитической повестки, лидеры двух стран затронули вопросы двусторонних отношений между Баку и Берлином, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения связей Азербайджана с Европейским союзом.

В ходе беседы Фридрих Мерц положительно оценил продолжение мирного процесса между Баку и Ереваном, поприветствовав усилия сторон по нормализации отношений.

Тем временем конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты. Недавно стало известно о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности в результате удара. Али Лариджани — политик, прагматик-консерватор и бывший спикер парламента, входил в переговорную группу по ядерной сделке. После убийства аятоллы Али Хаменеи Лариджани стал одной из ключевых фигур в Иране. В Тегеране уже подтвердили его гибель.