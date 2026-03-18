Похититель девятилетней девочки покончил с собой в смоленском СИЗО

В следственном изоляторе Смоленской области оборвалась жизнь мужчины, которого обвиняли в похищении 9-летней школьницы. Информацию о гибели задержанного подтвердили представители силовых структур.

Тело фигуранта уголовного дела обнаружили сотрудники учреждения сегодня ночью. По предварительным данным, никаких признаков нападения или участия третьих лиц в инциденте не зафиксировано.

«Он покончил жизнь самоубийством сегодня в 3 часа ночи», — заявил источник ТАСС.

Произошедшее ставит точку в судебном разбирательстве по данному эпизоду. Следственные органы проводят проверку по факту суицида в камере, чтобы установить все детали трагедии.