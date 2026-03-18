Похититель девятилетней девочки покончил с собой в смоленском СИЗО
В следственном изоляторе Смоленской области оборвалась жизнь мужчины, которого обвиняли в похищении 9-летней школьницы. Информацию о гибели задержанного подтвердили представители силовых структур.
Тело фигуранта уголовного дела обнаружили сотрудники учреждения сегодня ночью. По предварительным данным, никаких признаков нападения или участия третьих лиц в инциденте не зафиксировано.
«Он покончил жизнь самоубийством сегодня в 3 часа ночи», — заявил источник ТАСС.
Произошедшее ставит точку в судебном разбирательстве по данному эпизоду. Следственные органы проводят проверку по факту суицида в камере, чтобы установить все детали трагедии.
История похищения девочки прогремела на всю страну. Напомним, что ребёнок исчез утром 24 февраля во время прогулки с собакой. В поисках участвовали несколько сотен полицейских и волонтёров. Девочку обнаружили 26 февраля в квартире одного из соседних домов на улице, где она и проживала. Подозреваемого в похищении задержали, им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. Сначала фигурант отказывался от дачи показаний и требовал адвоката, но позже начал сотрудничать со следователями. Его причастность подтвердила экспертиза улик, найденных в машине. Установлено, что задержанный насильно затолкал девочку в автомобиль и отвёз в квартиру своей сожительницы, где удерживал. При этом женщине он сообщил, что ребёнок якобы является его племянницей. Его сожительницу также задержали.
