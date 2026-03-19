Медпомощь для всех за 15 минут, продолжительность жизни выше 79 лет: Как Китай строит здоровое общество

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин назвал создание «Здорового Китая» к 2035 году стратегическим решением. Китай посредством системных институциональных решений и практических результатов пишет новую страницу эпохи в деле защиты здоровья народа и содействия справедливому развитию: от ускоренного формирования новых производительных сил в сфере здравоохранения до расширения и перенаправления качественных медицинских ресурсов на места. Посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал Life.ru, как Китай строит здоровое общество.

Как говорится: «Здоровье — это единица, а всё остальное — нули после неё». Без здоровья всего народа невозможно построение среднезажиточного общества. 2026 год является первым годом реализации 15-й пятилетней программы, строительство «Здорового Китая» также вступает в новый этап повышения качества и эффективности. Китай ускоренно продвигается от обеспечения принципа «получить лечение при болезни» к системе качественной медицины и эффективного управления здравоохранением. Чжан Ханьхуэй Посол КНР в России

Как Китай поднимает продолжительность жизни

По словам дипломата, Китай неизменно ставит безопасность жизни и здоровье людей на приоритетное место в стратегии развития. Со времени реализации 14-й пятилетней программы китайская система здравоохранения достигла исторических успехов. В 2025 году средняя ожидаемая продолжительность жизни населения страны достигла 79,25 года, что на 1,32 года больше по сравнению с 2020 годом. Ключевые показатели здоровья, такие как коэффициент младенческой смертности и смертности женщин при родах, продолжают устойчиво снижаться, по этим показателям Китай занимает ведущие позиции среди государств со средним и высоким уровнем дохода.

Сеть медицинских и санитарных услуг, охватывающая как города, так и сельскую местность, становится всё более прочной. В настоящее время уровень охвата базовым медицинским страхованием в Китае стабильно превышает 95%, а более 90% городских и сельских жителей Китая могут добраться до ближайшего медицинского пункта в течение 15 минут. Для решения проблемы неравномерного распределения ресурсов Китай активно продвигает перенос медицинских ресурсов на уровень первичного звена, в сельские и приграничные районы, а также на постоянной основе реализует программы «групповой» медицинской помощи таким регионам, как Сицзан и Синьцзян.

В области профилактики и лечения высотной болезни были решены задачи мирового уровня: при строительстве таких ключевых национальных проектов, как железная дорога Цинхай – Сицзан и железная дорога Сычуань – Сицзан, удалось добиться значительного снижения заболеваемости высотной болезнью и даже полностью исключить летальные исходы.

Традиционная китайская медицина, являющаяся драгоценным наследием выдающейся традиционной культуры Китая, не только сохраняется и развивается внутри страны, но и распространилась уже в 196 странах и регионах мира. Её древняя мудрость «лечения до возникновения болезни» действует согласованно с современной медициной. Таким образом, традиционная китайская медицина становится уникальным связующим звеном, способствующим взаимопониманию между народами и защите здоровья человечества.

Высокие показатели здоровья населения при относительно невысоких затратах

При этом, как отмечает Чжан Ханьхуэй, Китаю удалось добиться высоких показателей здоровья населения при относительно невысоких затратах.

«Основой этого является твёрдое руководство Коммунистической партии Китая и институциональные преимущества социализма с китайской спецификой, а также неизменная ориентация на использование технологий во благо и на служение народу», — подчеркнул посол.

Столкнувшись с общемировой проблемой завышенных цен на лекарственные препараты, Китай на постоянной основе внедрил систему централизованных закупок лекарств и медицинских расходных материалов с гарантированными объёмами. Благодаря рыночным реформам это позволило снизить искусственно завышенные цены и значительно уменьшить финансовую нагрузку на население при получении медицинской помощи.

В области научно-технологических инноваций Китай активно продвигает формирование новых производительных сил в сфере здравоохранения. От ускоренного внедрения искусственного интеллекта для вспомогательной диагностики и дистанционной медицины до применения таких передовых технологий, как интерфейсы «мозг – компьютер» и хирургические роботы — научно-технологические инновации ускоряют решение проблемы неравномерного распределения медицинских ресурсов.

На уровне первичного медицинского звена в регионах с соответствующими условиями ведётся изучение возможностей создания новых систем диагностики и лечения с использованием искусственного интеллекта. Как указывал Си Цзиньпин, основу системы здравоохранения на местах по-прежнему необходимо укреплять и шаг за шагом создавать фундамент массовой медицины. Китай меняет подход системы здравоохранения: от модели «ориентации на лечение болезней» стремится к модели «ориентации на здоровье народа».

Здоровье — общий вызов и общее стремление всего человечества

Продвигаемая Китаем концепция формирования сообщества человечества в области здравоохранения уже неоднократно включалась в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения. Китай также активно участвует в обсуждении международных правил, включая переговоры по Соглашению о борьбе с пандемиями. После вспышек лихорадки Эбола и CoViD-19 Китай одним из первых протянул руку помощи и активно включился в работу многосторонних механизмов, включая ВОЗ, и в глобальное управление здравоохранением. Кроме того, Китай на протяжении длительного времени направляет медицинские бригады в десятки стран и регионов мира, обогащает взаимное изучение и обмен традиционными медицинскими знаниями и совместно укрепляет рубежи региональной безопасности в сфере общественного здравоохранения.

По словам дипломата, сотрудничество в сфере здравоохранения является важной частью гуманитарных обменов и практического взаимодействия Китая и России. В сентябре 2025 года руководитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписали Меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформации здравоохранения. Стороны непрерывно углубляют сотрудничество в таких областях, как профилактика и контроль инфекционных заболеваний, медицина катастроф, традиционная медицина и трансграничный медицинский туризм. В таких отдельных специализированных областях, как борьба с онкологическими заболеваниями, Китайская противораковая ассоциация и Онкологический центр имени Н.П. Напалкова РФ уже начали сотрудничество в рамках международных многоцентровых клинических исследований, направленных на продвижение разработки и внедрения новых противоопухолевых препаратов, что должно принести пользу пациентам в обеих странах и за их пределами.

Китай готов вместе с Россией и другими странами мира придерживаться концепции «народ превыше всего, жизнь — наивысшая ценность», использовать здоровье в качестве моста, а сотрудничество — как связующее звено. Это позволит преобразовать высокий уровень стратегического взаимодействия в реальные результаты в сфере здравоохранения, приносящие пользу людям, совместно создать прекрасную картину мира с общей судьбой и разделением благополучия, внести новый ещё более значимый вклад в дело здравоохранения человечества. Чжан Ханьхуэй Посол КНР в России