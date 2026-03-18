Нынешняя Украина превратилась в «огромный рынок беспредела», где нет ничего удивительного в продаже орденов, дорогостоящего антиквариата и большого объёма похищенных икон. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Матвейчев поделился личной историей о том, как его знакомый столкнулся с конфискацией и последующей утерей антикварного груза, перевозившегося через Украину после 2014 года, несмотря на наличие всех необходимых документов. По его словам, подобные инциденты, включая торговлю оружием, наркотиками и даже человеческими органами, являются обычным явлением для соседней страны. Он также отмечает, что на территории Незалежной активно разграбляются археологические памятники, включая скифские курганы, а их содержимое затем появляется на мировых аукционах.

«Такие вещи там сплошь и рядом делаются. Много чего там такого всплывает, но нет ничего удивительного. Действительно, торгуют оружием, торгуют наркотиками, торгуют человеческими органами. Если уж торгуют человеческими органами, то чему удивляться, что они ещё и антиквариатом торгуют?» — отметил депутат.

Касательно утверждений о расстреле польских офицеров сотрудниками НКВД Матвейчев называет это «польской ложью», заявляя, что исторические данные не подтверждают подобных событий.

Институт национальной памяти Польши ранее обратился к украинской стороне с просьбой о возвращении ордена Virtuti Militari, выставленного на аукционе на Украине. Как сообщается, данный орден, которым был награждён офицер, якобы погибший от рук НКВД в 1940 году, был обнаружен на одном из украинских интернет-ресурсов, предлагающих товары на продажу.