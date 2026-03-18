Матвиенко назвала безобразием провал проекта по оздоровлению Волги

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала безобразием ситуацию с неработающими очистными сооружениями на Волге и призвала устроить «показательную порку» ответственным чиновникам. Поводом стал доклад главы Счётной палаты Бориса Ковальчука о проблемах в Кинешме Ивановской области.

Как выяснилось, в городе построили новые очистные сооружения на окраине, но так и не проложили к ним канализационную трубу. В результате объект не эксплуатируется, а бюджетные деньги потрачены впустую. Ковальчук констатировал, что «не довели» важный элемент инфраструктуры.

«Это кричащий пример. Для чего мы выделяем деньги, которые просто закапываются и не работают? Давайте посмотрим, кто в Минприроды занимается этой темой, как они выделяют деньги, как контролируют, кто подписал, в частности, акт по этим очистным сооружениям, которые не работают?» — отметила Матвиенко.

По её мнению, к делу должны подключиться надзорные органы и природоохранная прокуратура. Более того, подобные случаи нужно предавать огласке и наказывать виновных, чтобы другие «хотя бы выводы делали». Она поручила комитету по аграрно-продовольственной политике системно проработать вопрос с участием Минприроды и других ведомств. По её словам, речь идёт не только об экономии средств, но и о качестве питьевой воды, экологии Волги и здоровье людей.

Ранее в России запустили первую очередь федеральной системы «Экомониторинг», которая объединит данные о состоянии окружающей среды по 18 ключевым направлениям. Как сообщает РИАМО, платформа разработана Российским экологическим оператором и будет собирать информацию от 13 источников — федеральных и региональных ведомств.