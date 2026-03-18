«Спартак» объявил о расторжении контракта со словацким хоккеистом Ружичкой

Московский «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим из Словакии Адамом Ружичкой. Как сообщила пресс-служба хоккейного клуба, контракт расторгнут из‑за того, что игрок нарушил условия соглашения, но детали произошедшего не раскрыли.

Ружичка был одним из лидеров команды в этом сезоне: он занимал второе место в списке лучших бомбардиров (51 очко) и третье среди снайперов (16 шайб). Последний матч за «красно-белых» он провёл 8 марта против тольяттинской «Лады» (5:2). Всего после Олимпийских игр словак отыграл три встречи, не набрав в них ни одного очка.

Ружичка выступал за «Спартак» второй сезон, до этого играл в НХЛ. В этом году он также принимал участие в Олимпиаде в Италии, где в составе сборной Словакии дошёл до матча за бронзу, но уступил финнам (1:6).

