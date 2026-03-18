Ветеран «Альфы» раскрыл, зачем США и Украина готовили боевиков в Индии

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов прокомментировал задержание в Индии шестерых украинцев и американца, подозреваемых в подготовке боевиков для Мьянмы. Им вменяют незаконное пересечение границы, обучение обращению с оружием и дронами, а также ввоз беспилотников из Европы.

В беседе с «Царьградом» эксперт напомнил: информация о том, что США готовят террористов по всему миру, давно не новость. Инструкторы тренируют их, а когда те перестают быть нужны — сдают и уничтожают под камеры, как это было с Бен Ладеном.

Попов считает, что задержанные в Индии проходили своего рода обкатку: их готовили как инструкторов или боевиков для других регионов. Однако с европейской внешностью работать в Юго-Восточной Азии сложно, поэтому истинная цель может быть иной.

«Идёт подготовка украинских террористов к работе на европейской территории — против России, Белоруссии, стран СНГ, а также к деятельности в странах Европы. Они будут устраивать там провокации от имени якобы России, чтобы поддерживать напряжённые отношения между Россией и европейскими странами», — заключил ветеран «Альфы».

Напомним, накануне стало известно, что индийские спецслужбы задержали семерых подозреваемых в подготовке боевиков для нестабильной Мьянмы. В составе группы шестеро украинцев и гражданин США.