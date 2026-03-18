18 марта, 15:56

53-летний Денис Матросов скоро станет отцом — в семье актёра ждут пополнение

Денис Матросов с женой и сыновьями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / denismatrosov

Денис Матросов с женой и сыновьями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / denismatrosov

У Дениса Матросова скоро родится ребёнок. Звезда сериалов сообщил, что его 44-летняя жена Оксана ждёт малыша.

Для артиста это будет третий ребёнок, для его супруги — второй. О будущем пополнении семья рассказала сама, показав новые домашние фотографии.

«Это абсолютное счастье, радость и вполне осознанное решение. Я очень люблю детей, с ними жизнь обретает другой смысл. Безусловно, волнуюсь, но по-взрослому. С возрастом ответственность возрастает — это очень трепетный момент», — признался Матросов StarHit..

«Ненавидим друг друга»: Яковлева рассказала правду о конфликте с Нагиевым

Актёр давно знаком зрителям по популярным российским сериалам и мелодрамам. Он снимался в проектах «Кармелита. Цыганская страсть», «Дом с лилиями», «Профиль убийцы» и других телевизионных работах, а позже занялся ещё и развитием собственного театрального проекта.

Особенно бурно на новость отреагировал младший сын Фёдор. По словам Матросова, дети давно хотели, чтобы в доме появился ещё один малыш.

Сейчас супруги готовятся к рождению ребёнка, покупают всё необходимое и обустраивают пространство. Пара вместе с 2024 года в браке, а к расширению семьи, как подчёркивается, подошла осознанно.

«В одном театре выросли»: Марк Богатырёв раскрыл всю правду об отношениях с Никой Здорик

Марина Фещенко
